Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable de la lesión

De todos modos, el cuerpo médico mantiene una mirada optimista por la respuesta del defensor en los últimos días, aunque la decisión final dependerá de cómo continúe su evolución en los entrenamientos.

La idea del cuerpo técnico es no correr riesgos innecesarios, especialmente después del buen arranque argentino en la Copa del Mundo y teniendo en cuenta que la fase de grupos todavía ofrece margen para administrar cargas.

Tagliafico seguirá siendo evaluado día a día y, si responde de manera positiva en los próximos trabajos, podría volver a quedar a disposición para el duelo ante Austria.

El partido contra el seleccionado europeo aparece como una parada importante para Argentina, que buscará dar un paso clave hacia la clasificación después de haber comenzado el torneo con una victoria contundente frente a Argelia.

En caso de que Tagliafico no llegue en condiciones plenas, Scaloni tiene alternativas para cubrir el sector izquierdo, con Medina como principal opción tras haber ocupado ese lugar en el debut.

La evolución del futbolista del Olympique de Lyon será uno de los temas a seguir en las próximas horas dentro de la concentración argentina, mientras el plantel continúa con la preparación para su segunda presentación mundialista.