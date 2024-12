Mascherano se quedó sin uno de los argentinos de Inter Miami

Javier Mascherano fue presentado como el nuevo entrenador de Inter Miami y dirigirá a Lionel Messi en el equipo de la Major League Soccer. El ex DT de la Selección Argentina Sub 20, ya está preparando lo que será su plantilla para el 2025, donde sabe que no contará con un argentino que formó parte de la misma durante este año: Nicolás Freire.