Las frases de Sampaoli sobre Messi y Scaloni

El entrenador campeón con Chile en la Copa América 2015 también deslizó que “Mac Allister (Alexis) y Enzo Fernández le dieron frescura al equipo y les restaron responsabilidades a los de arriba”. En tanto, añadió: “Más allá de jugar bien, consiguieron proteger muy bien a la última línea del equipo”.

La revelación de Sampaoli sobre Messi

Sobre la explosión de la Pulga con la Selección Argentina después del Mundial de 2018, dio una visión muy particular. “Es un genio, porque sabe lo que va a suceder en el futuro. Sabía que en Rusia no iba a pasar, pero sí en Qatar. Eso le dio la confianza y la felicidad que no había tenido antes”, expresó.

“Es una persona extremadamente competitiva, no acepta la derrota y cuando la imagina se transforma y enoja mucho”, explicó. Finalmente, cerró: “La ve venir antes que todos. Es un visionario, aparte de hacer las cosas que hace con la pelota dentro de la cancha. Él sabía que iba a ser campeón del mundo”.