Las distintas propuestas deportivas para este fin de semana en San Juan

Ciclismo de ruta

Menores y Junior

Este viernes se celebrará la segunda tanda de selectivas competitivas para damas y varones de categorías 2007 a 2013. La actividad comenzará a las 14, en el Autódromo El Zonda, Departamento Rivadavia. Organización: Subcomisión de ciclismo Infanto Juvenil. Fiscalización: Federación Ciclista Sanjuanina.

El motivo de tal es la conformación de la Selección Sanjuanina que representará a la provincia en el próximo Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Junior (20-23 marzo en Junín, Buenos Aires).

Libres y Máster

Este fin de semana habrá dos carreras distintas para estas categorías. Ambas se celebrarán el sábado. Una de ellas será desde las 14 en el Autódromo El Villicum y la otra, a partir de las 15:30, pero en el Autódromo El Zonda.

Federación Ciclista Sanjuanina

En el ámbito federado, la continuidad de la temporada sanjuanina 2024-2025 será el domingo con el circuito homenaje al Club Atlético Trinidad, por su 45° aniversario. La carrera a celebrarse en el Departamento Rawson iniciará a las 16:30. La concentración, largada y llegada será en Avenida Mendoza, frente al predio de Trinidad (ex Los Andes). El recorrido de carrera serán 10 giros al siguiente trazado: Mendoza hacia el norte hasta Comandante Cabot, al oeste hasta Hipólito Yrigoyen, al sur hasta Doctor Ortega, al este hasta Mendoza y al norte hasta línea de llegada.

Ciclismo de montaña

Este fin de semana comenzará el campeonato sanjuanino 2025 de mountain bike, competencia que fiscaliza la Asociación Sanjuanina de Ciclistas de Montaña (ASO). La primera fecha del calendario será el circuito Lomas de las Tapias, en el Dique de Ullúm. La carrera se disputará el domingo, desde las 9 en adelante. El punto de concentración será en los Bosques del Embarcadero. Se aguarda por la presencia de 300 participantes, entre ellos hombres, mujeres y niños de todas las categorías.

Motocross

El sábado se llevará a cabo la inauguración de una pista de carrera para esta disciplina deportiva. El acto inaugural será desde las 18:30 en Camping Don Bosco. Al frente de la organización está MX San Juan Asociación Civiles.

Aguas abiertas

Este fin de semana se llevará a cabo el ‘Desafío del Agua’. La competencia será el sábado, a partir de las 10, en el Dique Punta Negra. Se aguarda por la presencia de más de 100 nadadores.

Básquetbol

La Federación Sanjuanina de Básquetbol programó para esta semana el inicio de sus campeonatos domésticos. No obstante, en las últimas horas la entidad informó que los partidos programados quedarán postergados. Se debe a que el Concejo Directivo de la Federación aún no logró un acuerdo con el Colegio de Árbitros. Se aguardan novedades positivas para que la temporada pueda empezar con normalidad.

Hockey sobre patines

Federación Sanjuanina de Patín

Torneo Oficial Femenino

La segunda fecha del Torneo Apertura 2025 se disputó este jueves 13 en horario nocturno. Los resultados fueron los siguientes:

Sindicato Empleados de Comercio 2-3 Aberastain de Pocito.

Goles: Delfina Quiroga y Alma Martín (SEC); Magalí Lucero -2- y Marilyn Palacio (A).

Unión Vecinal de Trinidad 9-1 Barrio Rivadavia.

Goles: Micaela Rey -4-, Rocío Regalado -2-, Florencia López -2- y Lucía Maldonado (UVT); Morena Tabarelli (BR).

Valenciano 1-4 Concepción.

Goles: Marta Vieira (V); Pamela Burgoa, Catalina Quinteros, Milagros Castro y Emma Olivera (C).

Unión de Villa Krause 2-3 Bancaria.

Goles: Lourdes Aracena -2- (UVK); Ana Paula Calivar -2- y Salomé Rodríguez (B).

Lomas de Rivadavia 2-3 Huarpes

Goles: Milagros Grande y Ana Sosa (L); Ernestina Lince Klinger, Valentina Puchetta y Paulina Trigo (H).

Social San Juan 4-2 Atlético Argentino

Goles: Vania Cáceres -2-, Luciana Penizzotto y Carolina Flores (S); Fernanda Leiva e Itatí Clevers (AA).

Futsal

Departamento de Futsal de Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División “A” – Masculino

Este viernes terminará de disputarse la primera fecha del Torneo Apertura 2025, certamen que inició anoche con tres partidos (resultados a confirmar). Los encuentros programados para esta noche son los siguientes: Sindicato Empleados de Comercio vs. Barrio Rivadavia, Desamparados vs. Barrio de Pie, Hualilán vs. Villa Porres, Huarpes vs. Barrio Mercedario, Las Águilas vs. Defensores de Argentinos y Barrio CGT Rawson vs. Alianza. El horario de los partidos es a las 21.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Primera División “A” – Masculino

Este fin de semana terminará de jugarse la tercera fecha del Torneo Apertura 2025. El primer partido se jugó este jueves por la tarde. En Rivadavia, Marquesado venció 1-0 a López Peláez con gol de Ignacio Gonzáles. El resto de los partidos programados son los siguientes:

Sábado

San Lorenzo de Ullúm vs. Sarmiento de Zonda.

Juventud Zondina vs. Sportivo 9 de Julio.

Alianza vs. Sportivo Rivadavia.

Colón Junior vs. Trinidad.

Domingo

Villa Obrera vs. Aberastain.

Atenas vs. Minero.

Árbol Verde vs Peñarol en cancha de Del Bono.

Unión de Villa Krause vs. Desamparados.

Libre: Carpintería.

Horarios: Cuarta División (15:00) y Primera División (17:30).

Balonmano

Torneo del Sol

Más de 400 deportistas sanjuaninos serán parte del torneo amistosos que se disputará en el Estadio Marcelo García en Pocito. El torneo está destinado a mujeres y hombres en las categorías Cadetes, Juveniles y Mayores. La actividad del viernes iniciará a las 21, continuará este sábado y domingo a partir de las 10 y durante toda la jornada. El lunes 17 proseguirá desde las 20. Las semifinales se jugarán el sábado 22 y las finales el domingo 23.