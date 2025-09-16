La millonaria cifra de FIFA a los clubes que cedan jugadores al Mundial

El Mundial de 2026 tendrá una expansión a 48 equipos y 104 partidos, lo que implica un calendario mucho más extenso que el de 2022, cuando el torneo contaba con 64 encuentros.

En Qatar, las instituciones recibieron los pagos a modo de tarifa diaria por cada futbolista convocado, con el Manchester City a la cabeza gracias a un ingreso cercano a los 4,6 millones de dólares. En Argentina, River fue el club más beneficiado tras recibir poco más de 1.2 millones de dólares, como consecuencia de las cesiones de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Franco Armani, Gonzalo Montiel (Selección Argentina) y Nicolás De La Cruz (Uruguay).

image

De cara a 2026, la redistribución será más amplia: los clubes que históricamente concentraban mayores ingresos verán reducida su proporción, ya que se amplía la base de beneficiarios.

En Europa ya funcionan esquemas similares: más de 900 equipos de 55 federaciones recibieron compensaciones entre 2020 y 2024 por la cesión de jugadores en partidos de clasificación de selecciones nacionales.