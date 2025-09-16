La FIFA confirmó que distribuirá 355 millones de dólares entre los equipos que liberen a sus futbolistas para el Mundial 2026, cifra que representa un incremento del 70% respecto a Qatar 2022. La entidad remarcó en un comunicado que el objetivo es reforzar la solidaridad y garantizar un reparto más equitativo a nivel global, algo que los clubes del mundo seguramente celebrarán, camino al próximo compromiso mundialista.
La millonaria cifra de FIFA a los clubes que cedan jugadores al Mundial
La FIFA destinará una suma histórica para compensar a las instituciones, con un alcance mayor que en ediciones anteriores.