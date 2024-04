La agenda deportiva del fin de semana, con acento en San Juan

Masculino: el viernes se enfrentarán Unión vs. Peñarol (21:30); el sábado lo harán Alianza vs Villa Obrera (17:00), Rivadavia vs Colón Junior (17:00), Minero vs Aberastain (17:00) en Juventud Unida; y el domingo jugarán Juventud Zondina vs Atenas (17:00), Del Bono vs Trinidad (17:00), López Peláez vs Sportivo Picón (17:00), 9 de Julio vs Marquesado (17:00) y Desamparados vs San Lorenzo de Ullúm (17:00). El partido restante entre Carpintería vs San Martín se jugará el martes 16 a las 17 horas.

En el interior de la provincia, este fin de semana se disputarán los partidos de vuelta de Semifinales en la Copa de Clubes Campeones en rama masculina. Los encuentros programados son los siguientes: San Martín de Rodeo vs. San Miguel de Albardón, el domingo a las 16:15 en el Departamento Iglesia. En el cotejo de ida, el equipo albardonero ganó 1 a 0; y Árbol Verde de Jáchal vs Villa Etelvina de San Martín, el domingo a las 16:15 en el Departamento Jáchal. En el primer encuentro, el elenco jachallero ganó por 2 a 1.

Agenda deportiva del fin de semana: básquet

En el ámbito de la pelota naranja, este fin de semana habrá más actividad vinculada al Campeonato Apertura. Habrá partidos en ambas ramas.

Masculino: por la cuarta fecha del Nivel 1, el jueves 11 jugarán Ausonia vs Estrella e Inca Huasi vs Universidad (ambos a las 22), el viernes 12 lo harán Lanteri vs UVT y Sanjuanino Junior vs. Hispano (ambos a las 22) y el domingo 14, Jáchal vs Urquiza (18:00).

Femenino: por la cuarta fecha del torneo, el sábado 13 jugarán Universidad vs Urquiza (16:00) y el domingo 14 lo harán Del Bono vs Macabi – El Ceibo, Lanteri vs Aramburu y Sanjuanino Junior vs Isca Yacú (los tres a las 20 horas).

Súper Maxi: entre sábado y domingo, en el Club Lanteri se llevará a cabo un encuentro de básquet para categorías mayores. Las divisiones serán +65, +70 y +75 años. Se espera que estén presentes más de 60 jugadores, provenientes de San Juan, Mendoza, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Agenda deportiva del fin de semana: ciclismo

Ruta: entre el sábado y el domingo, en Valle Fértil se correrá la Vuelta al Valle, debido al aniversario del departamento. La competencia en ruta tendrá tres etapas y estará abierta para ciclistas de categoría elite 2, máster B y C. La primera etapa será el circuito Tres Puntas, la segunda San Agustín – Astica y la tercera y definitiva San Agustín – Usno. Los interesados en participar deben inscribirse contactándose al 2644805475 (Fernando).

Montaña: el domingo por la mañana, en Albardón se correrá la segunda fecha del campeonato sanjuanino que fiscaliza la Asociación Sanjuanina de MTB. El circuito ‘Las Vías’ en el distrito La Laja tendrá una extensión de 20 kilómetros. La organización espera por cientos de participantes. Los promocionales realizarán un giro y los competitivos dos.

Bicicross: el domingo se correrá la segunda fecha del campeonato sanjuanino que organiza el Club Bicicross San Juan. La cita será en la pista del club, ubicada en el Departamento Rawson, detrás del velódromo Héroes de Malvinas, en horario matutino. La entrada en calor estará habilitada desde las 9:15 y las carreras iniciarán a partir de las 10.

Agenda deportiva del fin de semana: futsal

Entre jueves y viernes se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura en rama masculina y en Primera División. Los cruces serán los siguientes: Villa Porres vs Huarpes, Krause vs San Ricardo, Del Bono vs Barrio Rivadavia, Defensores de Argentinos vs SEC, Defensores de los Andes vs Las Águilas, La Gloria vs Unión, Mercedario vs Barrio CGT y Desamparados vs Alianza. Libre quedará Hualilán.

Agenda deportiva del fin de semana: hockey sobre patines

En el ámbito local hay partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: el miércoles comenzó la quinta fecha de la Serie A2 y se dieron los siguientes resultados. Lomas 5-4 Olimpia B, Barrio Rivadavia 3-6 Caucetera, Albardón 3-12 Altos de San Juan, UVT B 2-9 Aberastain y Social 11-1 Vortex. Este viernes se jugará la quinta fecha de la Serie A1. Los encuentros serán Olimpia vs Unión de Villa Krause, Valenciano vs Hispano, Concepción vs Bancaria, UVT vs Lomas de Rivadavia y Estudiantil vs Richet y Zapata. Los partidos comenzarán a las 21:30 horas.

Femenino: el jueves por la noche se disputarán los partidos correspondientes a la segunda fecha del Torneo Apertura. SEC recibirá a Huarpes, Aberastain visitará a Social, Unión jugará con Bancaria, Barrio Rivadavia visitará a UVT y Valenciano será anfitrión de Concepción.

Agenda deportiva del fin de semana: vóleibol

Si bien no es un torneo organizado por la Federación Sanjuanina, la Copa Pablo Batista del Club Hispano crece edición tras edición. La de este año (13°) se disputará desde el jueves al domingo, en las instalaciones de la institución en Capital. El torneo está reservado para damas y varones de categoría sub 16. Habrá un total de 72 equipos, muchos locales, pero también de Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santa Fe y también de Chile.

Agenda deportiva del fin de semana: trail running

En la localidad de Rodeo, Iglesia, se disputará una nueva edición de la competencia de trail ‘Templos del viento’, que ofrecerá diferentes alternativas en distancias: 42 km, 32 km, 21 km, 15 km y 5 km. También habrá un momento para los más chiquitos: Kids.

Runners de alto rendimiento estarán presentes, habiendo confirmado, entre los hombres, Facundo Nuñer y entre las mujeres, Andrea Názara.

Horarios de largadas: 42K a las 7:45; 32 y 21K a las 8:15; 15K a las 8:45; 5K a las 9 y Kids a las 9:15.