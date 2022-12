"Hola, soy Leo": Messi sorprendió a un argentino por unas ojotas

Mensaje Messi 3.webp

"Quería agradecerte por las ojotas que me mandaste. Están buenísimas y la caja, espectacular también. Quería ver si le podías hacer algunas a mis hijos y la rosa del Paris (Saint Germain) para mi mujer. Los talles son 33, 29, 26 y 35 para Antonela. Y a mí las que me quedaron bien son las 42/43. Recién veo los mensajes que me habías mandado" recibió por Instagram el dueño de Bagunza, quien le dio el obsequio a Lionel Messi, "10" de la Selección argentina.

No se trata de algo que ocurrió hace poco, sino que el mensaje enviado por Lionel Messi vía Instagram tiene más de un año, pero los dueños de la empresa que le obsequió las ojotas al jugador de la Selección argentina aprovechó para compartirla durante la tarde del miércoles para sacar provecho del campeonato del mundo obtenido por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.