Franco Colapinto le hizo un serio pedido a los fanáticos argentinos

Consultado sobre qué es lo que le falta para exhibir su mejor versión, Colapinto hizo hincapié en la continuidad: “Lo que me falta es correr más. Solo he corrido una carrera de unas cuatro horas, pero los demás ya han corrido siete en lo que va de año. Así que me faltan un par de carreras”.

El pilarense fue tajante sobre los comentarios agresivos de los fans argentinos a sus colegas (en especial Yuki Tsunoda y Jack Doohan) que obligó a la FIA a emitir un comunicado sobre el abuso online: “Ellos hacen mucho quilombo. Tienen que tranquilizarse y bajar un cambio, unos cuantos capaz. Sigan apoyando como siempre lo hacen, pero sin esos mensajes de odio ni comentarios negativos que afectan a los demás”.

Y siguió: "Yo siempre trato de calmarlos, al final lo más importante es el respeto hacia los deportistas. Es algo que nos estuvo afectando mucho en el último tiempo; no solo viniendo obviamente de Sudamérica. Los argentinos son muy apasionados y siempre quieren defender a su deportista. Pero el respeto es lo más importante. Es algo en lo que hay que trabajar; yo en mi caso lo que más puedo controlar son mis fanáticos, los argentinos". Aunque aclaró que no solo los mensajes violentos son de compatriotas: "Creo que todos los fanáticos del mundo tienen que tranquilizarse un poco. Es algo complicado que nos afecta, es un tema del pasado, que volvió a salir ahora...".