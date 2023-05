Fiscalía pidió 2 años y 3 meses de prisión para Sebastián Villa

La justicia investiga los hechos ocurridos el 27 de abril de ese año cuando la mujer sufrió heridas en el rostro por el maltrato del futbolista, quien tiempo después fue denunciado por abuso sexual por otra víctima.

“El hecho que se me ha imputado nunca lo cometí”, dijo Villa en la última jornada del juicio previa a los alegatos.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la ve con sangre en la boca, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”.

El audio y los videos inéditos que presentó la defensa de Sebastián Villa en el juicio por violencia de género

Los abogados defensores del futbolista Sebastián Villa presentaron una serie de videos y un audio que intentan probar la inocencia de su cliente. Lo hicieron en el marco del juicio que se le sigue al colombiano por la denuncia de violencia de género que hizo su expareja, Daniela Cortés.

Este material forma parte de la estrategia que siguió Villa en su declaración en el juicio: el futbolista no solo afirma su inocencia, sino que busca presentarse a sí mismo como víctima de violencia.

Los videos a los que accedió Telenoche muestran al futbolista y a su expareja en una habitación. “No me deja salir, ya lo nuestro terminó, ya no me deja salir”, expresa el colombiano, intentando dar cuenta de que en realidad era la mujer quien lo golpeaba y ejercía violencia sobre él. “¿Cómo va a decir que lo nuestro terminó? Está loco”, responde ella, que luego le pide que deje de grabar.

En otra grabación que hizo el delantero de Boca, es él quien mira a cámara y dice: “Mira cómo te volvés”. Daniela llora y responde: “Cómo quieres que me vuelva si me dices que ya no me querés?”. Entonces, Villa afirma: “Ya no la quiero, Daniela. ¿Qué hago? Ya no la quiero”.

“Eres un estúpido”, le dice ella. Y el futbolista relata a cámara: “Mira cómo me pega”.

En tanto que en el audio presentado por los abogados del futbolista se escucha una conversación telefónica entre Daniela y su madre, Patricia, en la que en determinado momento irrumpe Villa para decir que presuntamente había sido agredido por la joven.