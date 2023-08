Ezequiel Bullaude será el quinto refuerzo de Boca

Solucionada la traba impositiva que dificultaba que se terminara de confirmar la transferencia (complicación ajena a ambos clubes que respondía a la situación económica y política que atraviesa la Argentina), es un hecho que el mendocino de 22 años llegará mañana al país, en principio por la mañana, para hacerse la revisión médica y luego firmar su contrato a préstamo con el Xeneize por 18 meses.

Teniendo en cuenta que aún no selló formalmente su vínculo y por lo tanto no llegó a ser inscripto en la lista de buena fe de octavos de la Copa Libertadores, Bullaude no podrá ser parte del plantel (al igual que Marcelo Saracchi) para afrontar el partido de vuelta contra el Bolso. Si Boca logra el boleto a cuartos, tendrá la posibilidad de hacer retoques en la nómina y sumar al mediapunta.