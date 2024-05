Etcheverry derrotó a Darderi y jugará la final del ATP 250 de Lyon

El tenista de 24 años, que venía de vencer al español Nikolas Sánchez Izquierdo, al brasileño Thiago Seyboth Wild y al alemán Dominik Koepfer, se impuso en sets corridos por 6-2 y 6-4 contra el nacido en Villa Gesell pero nacionalizado italiano, y jugará ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard, que derrotó 6-4 y 7-5 al kazajo Alexander Bublik, desde las 9.30 del sábado.

"Estoy muy contento por haber alcanzado una nueva final. Hacerlo en Francia es especial para mí. Ojalá pueda jugar bien también mañana y levantar el trofeo. Voy a salir con todo”, declaró Etcheverry para el sitio oficial de la ATP luego del encuentro. "Me siento muy cómodo jugando en Francia. He disfrutando en todos los lugares en los que he competido previamente. La próxima semana será Roland Garros, que es mi torneo favorito. Me siento muy feliz por estar jugando a este nivel una semana antes. Ojalá pueda hacer algo así en París, estoy enfocado en mejorar mi juego", completó.