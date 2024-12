En una polémica decisión, Usyk confirmó su reinado ante Fury

Usyk sacó a su 'crucero' interior para moverse tanto hasta ser inalcanzable para los 2,06 metros de altura de Tyson de Fury. Trabajó duro al cuerpo para hacerle mermar la intensidad y obligarlo a bajar la guardia hasta una altura que le resulte incómoda. Cerró todas las combinaciones con golpes de poder a la cabeza, conectó sólido por momentos pero Fury aguantó.

La lectura del fallo sorprendió a más de uno. Pudo haber ganado cualquiera de los dos, es cierto; pero que los tres jueces hayan visto una clara victoria, las tres tarjetas fueron de 116-112, parece demasiado. Hasta un empate hubiese estado bien, Fury no fue tanto menos como para ser perdedor por decisión unánime.

Oleksandr Usyk sigue sin ser, en los papeles, el campeón indiscutido de los pesados. Tras la consagración en mayo pasado, por UD en la primera pelea ante Tyson Fury, la Federación Internacional de Boxeo le exigió que defienda el cinturón ante el retador obligatorio: Daniel Dubois. Pero la revancha ante el Rey de los Gitanos estaba dentro del contrato de la primera pelea, por lo que el campeón ucraniano debió renunciar a ese título. En la segunda pelea ante Fury expuso y mantuvo los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo, el de la Organización Mundial de Boxeo y el del Consejo Mundial de Boxeo.

Usyk supo ser el campeón indiscutido crucero cuando derrotó a Murat Gassiev en Moscú, el 21 de julio de 2018, y unificó todos los cinturones de la categoría. Tras una defensa exitosa en las 175 libras, debutó en el peso pesado y en seis peleas logró convertirse en el rey de la categoría. Derrotó a Chazz Whiterspoon, Derek Chisora, dos veces a Antonhy Joshua, Daniel Dubois y a Tyson Fury en mayo pasado.

El peleador ucraniano de 37 años está invicto en 23 peleas profesionales, y ha terminado 14 de ellas antes del límite.

Tyson Fury no pudo volver a consagrarse y recuperar las gloria y el honor del invicto perdido. El Rey de los Gitanos no solo perdió la oportunidad de hacerse con los cinturones del CMB, OMB y AMB, también le representó la segunda derrota en su carrera profesional.

Fury supo estar en la cima de su carrera en 2015, tras derrotar a Vladimir Klitschko y consagrarse campeón lineal de la AMB, OMB y FIB. Pero antes de su revancha ante el ucraniano todo se derrumbó; los títulos quedaron vacantes y debió enfocarse en salir de la depresión, el alcohol y las drogas: "He salido a beber, del lunes al viernes y al domingo. He consumido drogas, cocaína, en muchas, muchas ocasiones durante los últimos seis meses. Sólo espero que alguien me mate antes de que yo lo haga".

El boxeador británico pudo reencauzar su carrera y, desde aquel episodio y hasta la primera derrota con Usyk, había conseguido mantener el invicto y sumar 9 victorias y 1 empate a su récord: ahora ostenta una foja de 34-2-1.