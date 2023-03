El Torneo de Invierno cambia los horarios del fin de semana

El sábado será el turno de los cruces de 9 de Julio vs. Carpintería y Marquesado vs. Juventud Zondina.

El domingo la agenda estará más cargada y jugará Desamparados, el otro puntero, del certamen. El Puyutano recibirá a Rivadavia en su estadio. Los otros duelos del domingo serán: Villa Obrera vs. Colón Junior; Unión vs. Atenas (en Juv. Unida); Recabarren vs. López Peláez; Aberastain vs. Del Bono; Alianza vs. Trinidad y Peñarol vs. San Lorenzo.

La fecha 8 se completará este martes en el Barrio Atlético. Trinidad recibirá a Peñarol a partir de las 21.30 con Benito Casívar como árbitro principal.

Posiciones:

San Martín y Desamparados 19; Colón, Juventud Unida y Villa Obrera 16; Peñarol 15; Atenas y San Lorenzo 14; Trinidad 13; Rivadavia y Alianza 12; Juventud Zondina, 9 de Julio, López Peláez y Aberastain 9; Marquesado 8; Carpintería 7; Recabarren 5; Del Bono 3 y Unión 1.