El regreso de Eriksen: casi muere en la Euro anterior y en la actual marcó un gol

"Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy devolviéndola con la espinilla y a la vez un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy. Cuando me desperté, fue como estar muy distante. No fue como un sueño. No recordaba nada. En los sueños uno suele recordar pequeñas partes. En este caso, no. Tuve que luchar con mi respiración. Luego, en silencio, empiezo a ver gente. Todos los médicos a mi alrededor", contó Eriksen tiempo después de aquella fatídica tarde.

Después de casi diez minutos dramáticos, los doctores consiguieron su objetivo y Eriksen, consciente, abandonó en camilla el césped entre los aplausos de los 15.000 espectadores que llenaron el Parken Stadion. El susto fue tremendo, el partido se suspendió de inmediato y del drama se pasó a la alegría cuando se conoció la noticia que todos deseaban: Eriksen fue estabilizado y esa misma jornada ya estaba fuera de peligro.