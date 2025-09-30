El parquet del Aldo Cantoni brilla de nuevo para el Mundial de Clubes

El trabajo incluyó un exhaustivo proceso de pulido y laqueado del piso, lo que devolvió al parquet su brillo característico y, sobre todo, la seguridad necesaria para el alto nivel competitivo que se avecina.

Como parte de la puesta a punto, varios equipos ya realizaron la primera prueba de pista: Olimpia Patín Club, HC San Jorge, Andes Talleres y Centro Valenciano tuvieron la posibilidad de rodar en la renovada superficie.