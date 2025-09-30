El Estadio Aldo Cantoni ya está listo para ser el epicentro del hockey sobre patines mundial. El Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte, ejecutó una serie de refacciones sobre el parquet del mítico escenario, con el objetivo de garantizar la mejor superficie de juego para el Mundial de Clubes que comenzará esta semana.
El parquet del Aldo Cantoni brilla de nuevo para el Mundial de Clubes
Con trabajos de pulido y laqueado, el histórico estadio sanjuanino quedó en condiciones óptimas para recibir a las potencias del hockey sobre patines en el Mundial de Clubes 2025.