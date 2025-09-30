"
El parquet del Aldo Cantoni brilla de nuevo para el Mundial de Clubes

Con trabajos de pulido y laqueado, el histórico estadio sanjuanino quedó en condiciones óptimas para recibir a las potencias del hockey sobre patines en el Mundial de Clubes 2025.

El Estadio Aldo Cantoni ya está listo para ser el epicentro del hockey sobre patines mundial. El Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte, ejecutó una serie de refacciones sobre el parquet del mítico escenario, con el objetivo de garantizar la mejor superficie de juego para el Mundial de Clubes que comenzará esta semana.

El trabajo incluyó un exhaustivo proceso de pulido y laqueado del piso, lo que devolvió al parquet su brillo característico y, sobre todo, la seguridad necesaria para el alto nivel competitivo que se avecina.

Como parte de la puesta a punto, varios equipos ya realizaron la primera prueba de pista: Olimpia Patín Club, HC San Jorge, Andes Talleres y Centro Valenciano tuvieron la posibilidad de rodar en la renovada superficie.

Más tarde, la jornada continuará con la entrada en acción de equipos internacionales: a las 17:00 será el turno del Club de Hockey sobre Patines de Melbourne, seguido por el Sporting Club Portugal a las 18:00, el FC Barcelona a las 19:00, y cierra la jornada a las 20:00 el OC Barcelos.

Con el parquet en condiciones impecables, San Juan vuelve a demostrar su compromiso con el hockey sobre patines, ofreciendo un escenario de primer nivel para recibir a los mejores clubes del mundo. El Cantoni, una vez más, se viste de gala para hacer historia.

