El misterio de la tenista que hizo un papelón en un torneo en Kenia

En competiciones de este nivel, es normal ver hombres o mujeres que se están iniciando en el mundo del tenis y por ende, el nivel no se compara al que se podría observar en un ATP, pero lo de Abdelkader fue preocupante y abrió la polémica por aquellas personas que se entrenaron y aguardan su oportunidad de mostrarse, pero se ven opacadas por otras que reciben -o pagan- una invitación por tener un lugar aunque su desempeño no sea el acorde con el certamen del que participan.

En cuanto al partido, que duró 37 minutos, la egipcia mostró errores no solo al momento de sacar, sino hacia qué lado hacerlo. Se notaba que desconocía algunos conceptos básicos del deporte y las normas del mismo. Así, perdió por 6-0 y 6-0 frente a la alemana Lorena Schaedel, cometió nada menos que ¡20! dobles faltas y ganó únicamente tres puntos en todo el match, con un sorprendente 8,3% de acierto al primer servicio.