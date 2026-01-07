Hajar Abdelkader, tenista egipcia de 21 años, recibió una invitación o Wild Card para disputar el W35 de Nairobi de la categoría ITF, en Kenia, en un suceso que parecía normal. Sin embargo, a la hora de salir a la cancha, rápidamente comenzó a saltar la polémica. Es que Abdelkader mostró un estilo de juego muy extraño y con movimientos tan antinaturales a la hora de sacar y de posicionarse sobre el polvo de ladrillo que dejó a las claras que esa presentación pudo ser tal vez su primer acercamiento con el tenis. De hecho, no tiene datos oficiales de su carrera, solo se conoce su nombre, edad y nacionalidad.
El misterio de la tenista que hizo un papelón en un torneo en Kenia
