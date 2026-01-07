"
El misterio de la tenista que hizo un papelón en un torneo en Kenia

Ocurrió en el W35 de Nairobi, Kenia, en la categoría ITF. Se trata de la egipcia Hajar Abdelkader, de 21 años y que despertó la polémica.

Hajar Abdelkader, tenista egipcia de 21 años, recibió una invitación o Wild Card para disputar el W35 de Nairobi de la categoría ITF, en Kenia, en un suceso que parecía normal. Sin embargo, a la hora de salir a la cancha, rápidamente comenzó a saltar la polémica. Es que Abdelkader mostró un estilo de juego muy extraño y con movimientos tan antinaturales a la hora de sacar y de posicionarse sobre el polvo de ladrillo que dejó a las claras que esa presentación pudo ser tal vez su primer acercamiento con el tenis. De hecho, no tiene datos oficiales de su carrera, solo se conoce su nombre, edad y nacionalidad.

En competiciones de este nivel, es normal ver hombres o mujeres que se están iniciando en el mundo del tenis y por ende, el nivel no se compara al que se podría observar en un ATP, pero lo de Abdelkader fue preocupante y abrió la polémica por aquellas personas que se entrenaron y aguardan su oportunidad de mostrarse, pero se ven opacadas por otras que reciben -o pagan- una invitación por tener un lugar aunque su desempeño no sea el acorde con el certamen del que participan.

En cuanto al partido, que duró 37 minutos, la egipcia mostró errores no solo al momento de sacar, sino hacia qué lado hacerlo. Se notaba que desconocía algunos conceptos básicos del deporte y las normas del mismo. Así, perdió por 6-0 y 6-0 frente a la alemana Lorena Schaedel, cometió nada menos que ¡20! dobles faltas y ganó únicamente tres puntos en todo el match, con un sorprendente 8,3% de acierto al primer servicio.

De momento, la organización del torneo y la jugadora no han roto el silencio al respecto, pero muchos portales catalogaron el partido como un "papelón", "bochorno" o un "duelo entre amigas, de las cuales una de ellas nunca había agarrado una raqueta anteriormente", según señaló el medio francés RMC.

FUENTE: TyC Sports

