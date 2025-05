Dos hermanitas, unidas por una pasión gigante

“Tengo 11 años y hago motocross desde los 4”, cuenta Delfina, mientras repasa su historia arriba de la moto. Aunque este fin de semana no podrá competir en el Campeonato Cuyano debido a una fractura, su entusiasmo no decae: “Me quebré y no voy a poder correr, pero en 17 días me lo sacan... el 1 de junio me lo sacan y bueno, volvemos con todo”, asegura con optimismo.

Ambas hermanas participan activamente en competencias como el Cuyano, el Cordobés y el Argentino, una rutina que implica viajes, entrenamientos y adaptación constante. “Vamos a la pista, entrenamos y y ahí nos adaptamos”, explica sutilmente Delfina sobre cómo se preparan para las fechas fuera de San Juan.