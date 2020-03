Diseño jugado: apareció la imagen de la posible camiseta de la Selección

Tal como sucedió en distintas competencias de varios deportes, la postergación de la Copa América alteró miles de planes. Uno de ellos era el de presentar la nueva camiseta de la Selección Argentina.

Pero este miércoles, se filtró la posible nueva piel de la Albiceleste de cara a las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2021, ambos torneos que fueron aplazados por el avance global del coronavirus

El medio Todo Sobre Camisetas fue el encargado de dar a conocer tres fotos de una casaca que tiene un diseño un tanto particular: se trata de una mezcla de distintos tonos de celeste que no tienen ningún patrón en cuanto a la forma. Además, ya no serán dos las rayas, sino tres.

Sin dudas, una de las más curiosas de los últimos tiempos de la Selección Argentina. ¿Qué te parece?

La primera imagen que se filtró en las redes.

La primera imagen que se filtró en las redes.

Fuente: nexofin