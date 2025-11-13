Copa Davis: Argentina, y las bajas de rivales que podrían favorecerlo

Por otra parte, el bicampeón defensor, que es Italia, contará con la durísima baja del número 2 del mundo, Jannik Sinner, quien alegó que “bajarme de la Copa Davis fue una decisión difícil, pero la ganamos en 2023 y 2024, y esta vez mi equipo y yo tomamos la decisión correcta”.

Como si esto fuera poco, también podría ausentarse Lorenzo Musetti, número 9 del mundo, que viene de disputar muchos torneos de manera consecutiva en las últimas semanas y actualmente está jugando las ATP Finals.

El otro equipo que aparece como un “cuco” es el de España, que cuenta con el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, aunque el murciano no se encuentra pleno físicamente. Pero los capitaneados por David Ferrer no tienen un segundo singlista tan fuerte, mientras que el dobles podría ocurrir cualquier cosa.

Un eventual cruce entre Argentina y España se podría dar recién en las semifinales.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Davis