Concepción bajó a Lomas y hay nuevo puntero en el hockey 

UVT fue el gran ganador de la noche del miércoles. Venció 7 a 5 a Aberastain en Pocito con los goles de Víctor Nuñez (3), Matías Sillero (2), Matías Aciar y Felipe Jurado. Los Naranjas anotaron a través de Marco Elaskar (4) y Leonel Mine.

Los otros resultados del miércoles fueron Olimpia 5 – Richet 5, Hispano 3 – Bancaria 1 y Estudiantil 5 – Sarmiento de Albardón 2.

La fecha se completará el viernes a las 21.45 con los cruces de SEC vs. Unión, Social vs. Valenciano, Colón vs. Caucetera, Huarpes vs. Barrio Rivadavia y Estudiantil S23 ante Médano de Oro. Media Agua, uno de los últimos, tendrá fecha libre.