Comenzó la Copa de Campeones con seis partidos

Peñaflor consiguió un valioso 4 a 1 como visitante de San Lorenzo. La otra victoria visitante del sábado fue la de Defensores de San Martín que superó 2 a 1 a Astica.

El único empate de la jornada fue el 2 a 2 de Sol de Mayo y Villa Rojas.

La primera fecha se completará el domingo con Defensores de Malvinas vs. Escuela 135, Juv. San Lorenzo vs. San Miguel, Paso de los Andes vs. Villa Ibañez, Difunta Correa vs. Los Andes, Luján vs. Villa Etelvina, Consorcio vs. Punta del Monte, Huarpe vs. San Martín de Rodeo, Niquivil vs. 25 de Mayo, Gral. Sarmiento vs. Villa Don Arturo, Tupelí vs. Árbol Verde.