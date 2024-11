Cavani, suplente contra Unión por llegar tarde a la charla técnica

En el boceto del DT estaba estipulado que tanto el lateral izquierdo como el volante por el mismo sector, que vienen relegados hace tiempo, volvieran a tener minutos y tuvieran su chance de reinventarse. No obstante, tal como Cavani, evidentemente el nombre más rutilante por su rol en el plantel y su condición de capitán, perdieron la oportunidad por llegar tarde a la charla técnica.

Al margen de esta situación, puertas adentro aclaran que la relación entre Gago y Cavani es muy buena y no sufrió ningún tipo de rispidez a partir de esto. En ese sentido, Pintita lo respaldará y piensa al uruguayo como titular para jugar el sábado con Huracán, suerte que probablemente también corra Fabra.

La explicación de Gago sobre la suplencia de Cavani en Boca-Unión

Al momento de sentarse en la conferencia y para evitar cualquier conflicto, el entrenador justificó la salida de Cavani del equipo por su política de "brindar oportunidades" a todos en el plantel: "Lo dije desde el primer momento, yo voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión de que era el mejor partido para poner este equipo y esa es la realidad".

"No hay ningún problema, no hay nada. Le tocó entrar a los 18 minutos del segundo tiempo y manejó las situaciones del partido. Me gusta trabajar de esta manera y que todos los futbolistas sientan que tengan la oportunidad de jugar", aseguró con respecto al Matador.