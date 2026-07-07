La previa del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó a vivirse con todo el color de los hinchas, que poco a poco fueron llegando al Mercedes-Benz Stadium para alentar al equipo de Lionel Scaloni en un encuentro decisivo por un lugar en los cuartos de final.
Color y pasión albiceleste: los hinchas copan el estadio
Entre las postales más llamativas apareció un simpatizante disfrazado de faraón, en clara alusión al seleccionado egipcio, mientras que otro hincha sorprendió con un cartel que decía: "Si gana Argentina, me caso con una argentina".