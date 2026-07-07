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Color y pasión albiceleste: los hinchas copan el estadio

Entre las postales más llamativas apareció un simpatizante disfrazado de faraón, en clara alusión al seleccionado egipcio, mientras que otro hincha sorprendió con un cartel que decía: "Si gana Argentina, me caso con una argentina".

La previa del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 comenzó a vivirse con todo el color de los hinchas, que poco a poco fueron llegando al Mercedes-Benz Stadium para alentar al equipo de Lionel Scaloni en un encuentro decisivo por un lugar en los cuartos de final.

Como sucede en cada presentación de la Albiceleste, la clásica camiseta celeste y blanca fue la gran protagonista, aunque también hubo espacio para las caracterizaciones más originales.

Entre las postales más llamativas apareció un simpatizante disfrazado de faraón, en clara alusión al seleccionado egipcio, mientras que otro hincha sorprendió con un cartel que decía: "Si gana Argentina, me caso con una argentina", despertando sonrisas y pedidos de fotos entre quienes ingresaban al estadio.

La pasión por la Scaloneta también trascendió fronteras. En las inmediaciones del estadio se observaron espectadores de distintas nacionalidades que decidieron apoyar al conjunto argentino, atraídos por la presencia de Lionel Messi y el gran momento que atraviesa el campeón del mundo.

Con el correr de las horas, el flujo de aficionados fue aumentando y el Mercedes-Benz Stadium comenzó a teñirse de celeste y blanco en la antesala de un partido clave, en el que Argentina buscará superar a Egipto para meterse entre los ocho mejores del Mundial y seguir alimentando el sueño del bicampeonato.

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