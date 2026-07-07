Color y pasión albiceleste: los hinchas copan el estadio

Como sucede en cada presentación de la Albiceleste, la clásica camiseta celeste y blanca fue la gran protagonista, aunque también hubo espacio para las caracterizaciones más originales.

Entre las postales más llamativas apareció un simpatizante disfrazado de faraón, en clara alusión al seleccionado egipcio, mientras que otro hincha sorprendió con un cartel que decía: "Si gana Argentina, me caso con una argentina", despertando sonrisas y pedidos de fotos entre quienes ingresaban al estadio.