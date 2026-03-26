Cambios en el reglamento para el Mundial 2026: las nuevas reglas

A su vez, en su 140º Asamblea General Anual, la IFAB había anunciado otras medidas que piensan incorporar a futuro: hasta ocho cambios en amistosos “A” (ampliables a once por acuerdo), autorización de objetos no peligrosos cubiertos, uso opcional de cámaras corporales en árbitros, precisión sobre el doble toque accidental en penales (caso Julián Álvarez) y modificación en la ventaja cuando se evita una ocasión manifiesta pero el gol igualmente se convierte.

El Mundial 2026 comenzará el próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, por el Grupo A, en el mítico estadio Azteca. La gran final del certamen será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Selección Argentina, que sueña con defender el título, integra el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania. El estreno de la Albiceleste será frente al conjunto argelino, el 16 de junio, en el l Arrowhead Stadium de Kansas.