Boca cerró a Adam Bareiro como nuevo refuerzo y River recibirá dinero

Bareiro llega desde el fútbol brasileño, donde defendía los colores de Fortaleza. En 2025 marcó 11 goles en 31 partidos y comenzó el año con buen ritmo en la Serie B, con cuatro tantos en ocho encuentros.

Su contrato con el “Xeneize” será por varias temporadas y el cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, evalúa darle minutos en el próximo compromiso por Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.

Quién es Adam Bareiro

Adam Fernando Bareiro Gamarra nació el 26 de julio de 1996 en Asunción. Se formó en Olimpia y tuvo una destacada aparición goleadora en Nacional de Paraguay, lo que le abrió las puertas del Monterrey de México.

En 2019 llegó al fútbol argentino para jugar en San Lorenzo, donde tuvo su mejor registro: 40 goles en 120 partidos. Su gran temporada 2023 lo llevó a la Selección de Paraguay y despertó el interés de River Plate, que adquirió su ficha en 2024.

Sin embargo, no logró afianzarse en el “Millonario” y luego pasó por el fútbol de Qatar antes de desembarcar en Brasil. Ahora, Boca apuesta por su experiencia y capacidad goleadora para reforzar una delantera que busca mayor contundencia.

Bareiro se suma así a Ángel Romero y Santiago Ascacibar como las incorporaciones del club en este mercado de verano.