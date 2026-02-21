Boca cerró a Adam Bareiro como nuevo refuerzo y River recibirá dinero
Boca acordó la compra de Adam Bareiro, delantero paraguayo que llega desde el fútbol de Brasil. Parte del dinero invertido por el Xeneize irá para River, dueño de un porcentaje del pase.
Adam Bareiro se convirtió en el tercer refuerzo de Boca Juniors en el mercado de pases 2026. El delantero paraguayo de 29 años firmó su contrato tras superar la revisión médica y ya tuvo su primera práctica con el plantel profesional en el predio de Ezeiza.
El atacante llega con un cupo de negociación libre que el club obtuvo por la lesión de Rodrigo Battaglia. Con la operación cerrada, Bareiro fue presentado oficialmente y se mostró con la camiseta azul y oro, generando expectativa entre los hinchas.
Boca adquirirá el 100% del pase a Fortaleza, club dueño de sus derechos federativos, en una cifra cercana a los tres millones de dólares. La mitad de ese monto será para River Plate, que conservaba el 50% de la ficha, aunque no intervino en las negociaciones.
Bareiro llega desde el fútbol brasileño, donde defendía los colores de Fortaleza. En 2025 marcó 11 goles en 31 partidos y comenzó el año con buen ritmo en la Serie B, con cuatro tantos en ocho encuentros.
Su contrato con el “Xeneize” será por varias temporadas y el cuerpo técnico, encabezado por Claudio Úbeda, evalúa darle minutos en el próximo compromiso por Copa Argentina ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Quién es Adam Bareiro
Adam Fernando Bareiro Gamarra nació el 26 de julio de 1996 en Asunción. Se formó en Olimpia y tuvo una destacada aparición goleadora en Nacional de Paraguay, lo que le abrió las puertas del Monterrey de México.
En 2019 llegó al fútbol argentino para jugar en San Lorenzo, donde tuvo su mejor registro: 40 goles en 120 partidos. Su gran temporada 2023 lo llevó a la Selección de Paraguay y despertó el interés de River Plate, que adquirió su ficha en 2024.
Sin embargo, no logró afianzarse en el “Millonario” y luego pasó por el fútbol de Qatar antes de desembarcar en Brasil. Ahora, Boca apuesta por su experiencia y capacidad goleadora para reforzar una delantera que busca mayor contundencia.
Bareiro se suma así a Ángel Romero y Santiago Ascacibar como las incorporaciones del club en este mercado de verano.