Boca buscará una nueva victoria en su visita a Unión

En cuanto al equipo, no se esperan demasiadas modificaciones, ya que el Sifón quedó "conforme" con la producción ante el Ciclón. Si hay cambios serán en defensa: Nicolás Figal podría ocupar el lugar de Lautaro Di Lollo, mientras que Juan Barinaga podría regresar al equipo en lugar de Marcelo Weigandt.

Unión, por su parte, viene de protagonizar el partido del año hasta el momento: vencía 3 a 0 a Independiente en Avellaneda y terminó empatando 4 a 4. Más allá de la desazón por el resultado, el Tatengue continúa con una muy buena racha de resultados que lo sitúa segundo en la Zona A con 15 puntos. No pierde desde el 6 de febrero, día en el que cayó 1 a 0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces sumó tres victorias y otros tres empates.

El Tatengue, además, buscará extender su racha positiva jugando ante Boca en condición de local, ya que no pierde en el 15 de abril desde la Superliga 2018/19. Desde entonces, se jugaron cinco partidos en Santa Fe de los cuales Unión ganó dos e igualaron los tres restantes.

En cuanto al once, no se espera que Leonardo Madelón realice demasiadas modificaciones, ya que el equipo viene convenciendo tanto al técnico como a los hinchas.

La posible formación de Boca vs. Unión, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

La probable formación de Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Los datos de Unión vs. Boca, por el Torneo Apertura

Hora: 22.00.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: 15 de Abril.