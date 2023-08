Beltrán antes de partir: "River va a ser siempre mi casa"

"Cumplí ese sueño, pude estar a la atura y soy un agradecido. Me hubiese gustado irme con la clasificación a cuartos de final (en la Copa Libertadores), pero igualmente estoy contento con esta oportunidad", declaró al regreso de su Córdoba natal a Buenos Aires para emprender su viaja Italia.

"Pasó todo muy rápido, hace un año y medio estaba en Colón (a préstamo). Esa experiencia me sirvió para crecer, me abrieron las puertas del club y me dieron mucha confianza. Luego me tocó volver a River y pude estar a la altura. Hoy soy un jugador diferente gracias a esa confianza que me brindaron en su momento Marcelo (Gallardo), Martín (Demichelis) y mis compañeros", agradeció.