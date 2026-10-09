Octavio Morte debuta en el Mundial de Patinaje Artístico

Octavio pertenece al Andino Patín Club y a la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan (FPAASJ). A pesar de su corta edad, cuenta con una destacada trayectoria que incluye títulos de campeón sanjuanino, regional, argentino y sudamericano. Además, recientemente sumó el subcampeonato nacional argentino.

En Paraguay está acompañado por su entrenadora Mariana Rodríguez Pi, quien ha sido parte fundamental de su preparación y del recorrido por las diferentes instancias clasificatorias. También cuenta con el acompañamiento del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Su participación representa un hecho significativo para el patinaje artístico provincial, ya que por primera vez San Juan tendrá un representante en la especialidad Libre, Solista, en esta competencia mundial.

Antes de su presentación, el joven deportista expresó su felicidad por este importante momento: “Estoy muy feliz y agradecido con la Secretaría de Deporte por el apoyo brindado y con toda la gente de San Juan que me está apoyando” .

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Octavio afrontará este viernes su debut mundialista, llevando el talento y el esfuerzo del deporte sanjuanino a una de las competencias más importantes del mundo.