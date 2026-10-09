El patinaje artístico sanjuanino vivirá una jornada especial este viernes 9 de octubre, cuando Octavio Jesús Morte Brizuela, deportista de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte de San Juan, salga a la pista a las 13:30 para representar a la Argentina en los World Skate Games Asunción 2026, que se desarrollan en Paraguay. Con apenas 16 años, el joven patinador afrontará uno de los desafíos más importantes de su trayectoria deportiva, con presentaciones previstas para el viernes 9 y sábado 10 de octubre.
Octavio Morte debuta en el Mundial de Patinaje Artístico
El joven sanjuanino de 16 años representará a la Argentina en los World Skate Games Asunción 2026. Su primera presentación será este viernes 9 de octubre, a las 13:30, acompañado por su entrenadora Mariana Rodríguez Pi.