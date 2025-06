Trump señala la adicción de Musk a las drogas como razón de la pelea

“Estados Unidos puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo”, dijo, añadiendo que bromeaba sobre este último punto.

Aunque la fuente dijo que Trump había preguntado en privado sobre el presunto consumo de drogas de Musk, el presidente se negó a opinar públicamente sobre el asunto.

“No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé… no sé cuál es su situación”, dijo en el Air Force One, añadiendo que la información del New York Times sobre el asunto “sonaba muy injusta”.

El diario The New York Times informó que Musk estaba “consumiendo drogas con mucha más intensidad de lo que se sabía”, a medida que cobraba relevancia en el círculo íntimo de Trump en 2024, incluyendo “el consumo frecuente de ketamina, a veces a diario, y la mezclaba con otras drogas”, según fuentes cercanas. En una entrevista de 2024 con Don Lemon, Musk reconoció que tomaba “una pequeña cantidad” de ketamina para tratar estados de ánimo negativos, bajo receta médica, pero que una gran carga de trabajo le impedía consumirla en exceso. Ni Musk ni su abogado respondieron a la solicitud del Times de comentarios sobre su consumo de drogas. CNN también contactó a su representante en ese momento para hablar sobre las acusaciones.

Desde que estalló la disputa entre Trump y Musk en sus respectivas redes sociales, los asesores de Trump dijeron que el presidente se ha centrado en impulsar el proyecto de ley de gran envergadura que dio origen a todo el asunto y ha ordenado a su equipo que siga el ejemplo.

Tras gastar más de US$ 290 millones para ayudar a elegir a Trump y a los republicanos el año pasado, el futuro del gasto político de Musk ahora parece incierto. Los fondos que Musk prometió en privado a grupos asociados con Trump están ahora en duda.

Un poderoso aliado de Trump, Steve Bannon, sugirió que Trump usara su poder para perseguir a Musk de diversas maneras.

El jueves, en su programa “War Room Live”, declaró que Trump debería iniciar el proceso de deportación de Musk, afirmando que es “ilegal” y que “tiene que irse”. Musk nació en Sudáfrica, pero se nacionalizó estadounidense en 2002.

Bannon también sugirió que la administración Trump investigue el presunto consumo de drogas de Musk y que posiblemente suspenda su autorización de seguridad.

Aun así, los aliados de ambos parecían mantener la esperanza de que la ruptura no fuera permanente y de que las dos figuras más dominantes de la política republicana actual pudieran arreglar las cosas.

“No voy a hablar por ninguno de los dos. Estuve con el presidente en el Despacho Oval ayer por la tarde mientras se desarrollaba parte de esto. Y solo puedo decir que estaba decepcionado. Es decir, él mismo lo dijo. Y yo también”, declaró este viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“Creo en la redención”, continuó Johnson. “Espero que podamos resolverlo, que todos nos reunamos de nuevo. Eso es muy importante para todos nosotros”.