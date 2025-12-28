El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo que mantuvo una conversación telefónica "muy productiva" con su par ruso, Vladimir Putin, antes de reunirse con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, en Florida, para tratar el último borrador del plan de paz destinado a poner fin a la crisis en el país del este.
Trump dijo que tuvo una charla telefónica "muy productiva" con Putin
Lo confirmó en Truth Social. Se produjo antes de reunirse con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky.