Pronto comenzaría la segunda fase del cese el fuego en Gaza

Todos los rehenes vivos fueron liberados y los cuerpos de los fallecidos entregados, salvo uno, el del israelí Ran Gvili.

¿Cómo será la segunda parte del acuerdo?

La segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza contempla el desarme de Hamas, la creación de una autoridad transitoria y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Tras reunirse en Jerusalén con el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, Netanyahu afirmó: “Prevemos muy pronto pasar a la segunda fase, que será más difícil o igual de difícil”.

El primer ministro israelí dijo que a finales de diciembre se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar sobre “oportunidades de paz” en la región.

Según su oficina, la reunión está prevista en Washington. El mandatario estadounidense lo invitó a la Casa Blanca durante una llamada telefónica realizada el lunes.

Merz llegó el sábado a Israel para su primera visita diplomática desde su toma de posesión en mayo, con el objetivo de consolidar la relación entre ambos países tras algunas fricciones debido a la guerra en la Franja de Gaza y a la violencia de colonos judíos extremistas en Cisjordania ocupada.

“Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une”, declaró el canciller en el memorial Yad Vashem. Además, destacó “la responsabilidad histórica” de su país en la exterminación de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.