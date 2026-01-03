"
Maduro será juzgado por narcoterroismo contra Estados Unidos

La fiscal general Pamela Bondi confirmó la imputación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un hecho que eleva la tensión diplomática entre los países.

En una declaración oficial difundida en redes sociales, la fiscal general Pamela Bondi confirmó la imputación de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, un hecho que eleva la tensión diplomática entre Venezuela y Estados Unidos. “Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi.

La gravedad de los cargos ilustra la magnitud de la investigación. La funcionaria estadounidense subrayó el alcance internacional de la acusación, al precisar que “pronto, enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

El comunicado reservó palabras de reconocimiento para las autoridades y fuerzas militares estadounidenses involucradas. De acuerdo con Bondi, “en nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”.

El respaldo institucional incluyó un elogio expreso para los equipos responsables de la operación, que consideró un éxito operacional. La fiscal general añadió: “Y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, quienes llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, destacó Bondi en X.

Maduroenfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.

FUENTE: Infobae

