Maduro será juzgado por narcoterroismo contra Estados Unidos

El respaldo institucional incluyó un elogio expreso para los equipos responsables de la operación, que consideró un éxito operacional. La fiscal general añadió: “Y un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, quienes llevaron a cabo la increíble y altamente exitosa misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, destacó Bondi en X.

Maduroenfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Entre las acusaciones figuran conspiración para narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense y vínculos con organizaciones armadas, como las FARC, para emplear el narcotráfico con fines políticos.