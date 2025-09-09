Horror en Nepal: incendiaron el Parlamento y hay 19 muertos

La violencia no se detuvo ahí: la residencia del primer ministro, de 73 años, también fue incendiada, según reportó un fotógrafo de la agencia de noticias AFP. El propio KP Sharma Oli anunció su renuncia asegurando en una carta al presidente que lo hacía “con el fin de dar nuevos pasos hacia una solución política”.

Videos que circulan en redes sociales muestran además cómo manifestantes desnudaron y humillaron al ministro de Finanzas, Bishnu Paudel.

Protestas, represión y bloqueo de redes sociales

Las manifestaciones comenzaron ayer, cuando el gobierno decidió bloquear las redes sociales y la bronca por la corrupción explotó en las calles. El bloqueo afectó a 26 sitios, entre ellos Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se registraron ante las autoridades en el plazo exigido.