Nepal vivió una jornada de máxima tensión y violencia cuando cientos de manifestantes irrumpieron en el Parlamento y prendieron fuego al edificio principal en pleno centro de Katmandú. El estallido social se produjo horas después de la renuncia del primer ministro, KP Sharma Oli, en medio de una crisis política y social que no da tregua.
Horror en Nepal: incendiaron el Parlamento y hay 19 muertos
El gobierno decidió bloquear las redes sociales en medio de un clima de tensión por denuncias de corrupción.