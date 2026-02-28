"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Israel

Israel y Estados Unidos bombardearon Irán

La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen persa, que inició una contraofensiva.

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado un masivo ataque militar contra Irán, ubicando a Medio Oriente en una situación de guerra abierta tras registrarse fuertes explosiones en Teherán. La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen persa, que inició una contraofensiva con oleadas de misiles y drones.

Ante la magnitud de los acontecimientos, el gobierno de Benjamin Netanyahu decretó el “estado de emergencia especial e inmediato” en todo el territorio israelí, mientras las sirenas antiaéreas alertan a la población civil sobre un escenario calificado como “extremadamente grave”.

Respuesta inmediata desde Teherán

La reacción iraní no se hizo esperar. A las pocas horas de los primeros estallidos en la capital, la Guardia Revolucionaria ratificó el inicio de las operaciones de represalia.

“En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones”, informaron de manera oficial.

El espacio aéreo iraní permanece completamente cerrado y se reportan cortes en los servicios de telefonía, además de bloqueos en accesos estratégicos de Teherán, donde columnas de humo negro dominan el horizonte.

Desde Washington, y según supo la Agencia Noticias Argentinas, el presidente Donald Trump confirmó la participación directa de las fuerzas estadounidenses y aseguró que Estados Unidos inició “importantes operaciones de combate en Irán”.

El mandatario republicano justificó la intervención al señalar el avance del programa nuclear de Teherán y supuestos planes para alcanzar objetivos en suelo norteamericano. En un mensaje de fuerte contenido político, Trump se dirigió directamente a la ciudadanía iraní e hizo un llamado para que el pueblo “tome el control de su gobierno”.

Objetivos estratégicos y tensión máxima

Según fuentes oficiales, Washington y Jerusalén atacaron objetivos estratégicos en suelo iraní, con foco en instalaciones militares y símbolos del poder político. Los bombardeos habrían impactado en zonas cercanas a las oficinas del ayatolá Ali Jamenei.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó la operación de “preventiva” y remarcó que la incursión buscó eliminar amenazas inminentes, en una acción coordinada con la flota de aviones y buques de guerra desplegada recientemente por la Casa Blanca en la región.

Por el momento, tanto Israel como Estados Unidos mantienen sus sistemas de salud y defensa en alerta máxima, mientras Irán sostiene su ofensiva de represalia. La evolución del conflicto mantiene en vilo a la comunidad internacional y amenaza con transformar radicalmente el tablero geopolítico global.

Temas