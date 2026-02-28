Irán atacó las bases de Estados Unidos en diferentes puntos

Una explosión afectó la zona de Manama, la capital de Bahréin, donde se encuentra una base de la Armada de Estados Unidos, tras la confirmación de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

“El centro de operaciones de la Quinta Flota ha sido objeto de un ataque con misiles. Más adelante proporcionaremos más detalles”, afirmó el Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin en un comunicado.

Ataque de Irán a EEUU en Bahréin

Las fuerzas armadas israelíes advirtieron en un comunicado: “Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso”.

Tras la detonación, la situación de alerta se extendió a Jerusalén, donde sirenas de ataque aéreo fueron activadas y el ejército israelí detectó múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

Asimismo, las fuerzas armadas jordanas derribaron el sábado dos misiles balísticos que tenían como objetivo el territorio del reino, según informó un oficial militar. “Fueron interceptados con éxito por los sistemas de defensa aérea jordanos”, añadió.

Una densa columna de humo se eleva sobre una zona urbana de Bahréin, posiblemente relacionada con un ataque con misiles, en un contexto de creciente tensión regional con Irán. (@RT_com)

En Bahréin, una monarquía del Golfo reconocida por su riqueza, opera la V Flota de Estados Unidos.

La Embajada de Estados Unidos en Manama ha advertido sobre un riesgo inmediato para los ciudadanos: “instamos a los ciudadanos estadounidenses en Bahréin a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques”, comunicó la entidad mientras confirmaba que “el personal de la Embajada de Estados Unidos se encuentra refugiado en sus hogares”.

Tras la detección de amenazas con misiles y drones sobre Baréin, la representación diplomática recomendó acciones precisas: “si escucha una explosión fuerte o se activan las sirenas, busque refugio inmediatamente”, indicó Embajada de Estados Unidos. Frente a la posibilidad de encontrarse en una vivienda o edificio durante una alerta, la recomendación fue dirigirse “al nivel más bajo de la estructura con la menor cantidad de paredes exteriores, ventanas y aberturas; cierre todas las puertas y siéntese cerca de una pared interior, lejos de ventanas o aberturas”.

La embajada señaló el peligro presente incluso en escenarios de defensa exitosa, puntualizando que “incluso si el misil o el dron entrante es interceptado, la caída de escombros representa un riesgo significativo”. También se emitió una guía ante una posible exposición al exterior: “si está al aire libre, busque inmediatamente refugio en una estructura reforzada; si eso no es posible, acuéstese y cúbrase la cabeza con las manos”.

La institución diplomática pidió extremar precauciones tras cualquier ataque, subrayando la importancia de “mantenerse alejado de cualquier escombro y estar atento a los principales medios de comunicación para obtener orientación oficial”.

El Gobierno de Bahréin ha confirmado un ataque iraní contra un centro de control de la Quinta Flota de la Marina de EEUU, su contingente naval desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe.

“Instamos al público a seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales y a obtener información de fuentes oficiales”, ha añadido.

El comunicado tiene lugar después de que la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, confirmara el comienzo de este ataque contra Bahréin en respuesta a la operación conjunta desencadenada por Estados Unidos e Israel contra sus centros de poder en Teherán y otras partes del país.

Bahréin se ha limitado a informar que “los ataques contra sitios e instalaciones dentro de las fronteras del Reino fueron lanzados desde fuera de su territorio, en flagrante violación de la soberanía y la seguridad del Reino.

“Las autoridades militares y de seguridad competentes comenzaron inmediatamente a aplicar los planes de emergencia aprobados y a tomar las medidas necesarias”, añade el comunicado de BNA.

El Gobierno de Bahréin condena “estos traicioneros ataques, que representan una amenaza directa a la seguridad del Reino y la seguridad de sus ciudadanos y residentes”, y subraya que “se reserva su pleno derecho a responder y tomar las medidas necesarias para proteger su seguridad nacional y preservar su soberanía, en coordinación con sus aliados y socios”.