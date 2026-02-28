Desbarataron una red de venta de estupefacientes en Chimbas

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado Federal, se realizaron en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En los operativos se secuestró clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones.

Como resultado del despliegue policial, dos hombres —familiares entre sí— fueron detenidos. En su poder se incautó un total de medio kilo de cocaína, 587.300 pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la causa judicial.