Desbarataron una red de venta de estupefacientes en Chimbas

Los procedimientos se realizaron en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En los operativos se secuestró clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones.

Una red dedicada a la comercialización de cocaína fue desbaratada en el departamento Chimbas tras una investigación que se extendió durante varios meses y culminó con allanamientos simultáneos en tres domicilios del sector.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado Federal, se realizaron en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En los operativos se secuestró clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones.

Como resultado del despliegue policial, dos hombres —familiares entre sí— fueron detenidos. En su poder se incautó un total de medio kilo de cocaína, 587.300 pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la causa judicial.

La operación contó con la colaboración del can detector de estupefacientes “Farkas” y efectivos de distintas áreas de la fuerza, que trabajaron de manera coordinada para concretar los allanamientos en forma simultánea y evitar la fuga de pruebas.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Federal San Juan, a cargo del Dr. Francisco Maldonado, junto a la auxiliar fiscal Dra. Mariana Gauto, quienes avanzan ahora con la investigación para determinar el alcance de la red y posibles vinculaciones con otros puntos de venta en la provincia.

