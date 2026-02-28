Una red dedicada a la comercialización de cocaína fue desbaratada en el departamento Chimbas tras una investigación que se extendió durante varios meses y culminó con allanamientos simultáneos en tres domicilios del sector.
Desbarataron una red de venta de estupefacientes en Chimbas
Los procedimientos se realizaron en el Barrio Parque Industrial, Loteo Parque Norte II y Barrio Cipolleti. En los operativos se secuestró clorhidrato de cocaína, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares, un arma de fuego y municiones.