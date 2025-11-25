En pleno acuerdo de paz, Rusia atacó Ucrania: al menos 6 muertos

Las autoridades ucranianas informaron que en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró, en la capital ucraniana, resultaron cuatro víctimas debido al ataque, y otras cuatro en el distrito de Sviatoshin. Más de una decena de personas resultaron heridas, según reportaron medios internacionales.

De esta manera, el Ministerio de Energía ucraniano explicó que el bombardeo ruso contra Ucrania tenía entre sus objetivos el sistema energético, que ya ha perdido buena parte de su capacidad de generación de electricidad y de procesamiento de gas durante el otoño como consecuencia de otros ataques masivos de Rusia. En Kiev se interrumpió el suministro de calefacción en varios distritos tras este nuevo ataque.