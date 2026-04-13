El Papa León XIV asegura que no teme a la administración Trump y defiende el Evangelio

En declaraciones a los periodistas durante su vuelo hacia África, León XIV evitó referirse directamente al presidente, afirmando: "No soy político", y agregó que "eso se lo dejo a los políticos".

No obstante, el Papa rebatió las críticas de Trump, advirtiendo sobre los intentos de asociar su mensaje con agendas políticas y sugiriendo que el presidente estadounidense no comprendía el verdadero significado del Evangelio.

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"Considerar que equiparan mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra, en mi opinión, una falta de comprensión del mensaje del Evangelio", manifestó el líder de la Iglesia católica.

"Lamento oír eso, pero seguiré adelante con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo actual", añadió. El Papa destacó que su misión se basa en un constante llamado a la paz, que debe ser aplicado por todos los líderes, no solo los de Estados Unidos.

"El mensaje del Evangelio es muy claro: Bienaventurados los pacificadores", dijo, subrayando que no dudará en proclamarlo. "Demasiadas personas sufren hoy. Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas".

León XIV enfatizó que su papel no es intervenir en debates políticos, sino ofrecer una alternativa moral en tiempos de crecientes tensiones globales. "Alguien tiene que dar un paso al frente y decir que hay una mejor manera", destacó, señalando el diálogo, la reconciliación y la cooperación multilateral como el camino a seguir.

Las declaraciones del Papa se producen al inicio de un viaje de 11 días que lo llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, países que enfrentan conflictos, desigualdad e inestabilidad política.