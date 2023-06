El papa Francisco fue sometido a estudios médicos

Luego de estar más de una hora en el hospital Gemelli de Roma, Francisco salió a las 11.20 y se dirigió a la residencia de Santa Marta, donde vive en el Vaticano.

Desde el Vaticano no habían informado previamente sobre los controles que el Papa se realizó esta mañana, aunque según el medio italiano Repubblica señaló que estaba programado el chequeo médico.

Jorge Bergoglio no tenía nada programado en su agenda para este martes y volverá a tener actividades este miércoles, cuando desarrolle su audiencia general en el Vaticano en el horario oficial.

El Papa estuvo en el mismo centro de salud al que acudió en marzo del año pasado, cuando estuvo internado durante tres noches por una “pulmonía aguda”, según explicó él durante un vuelo de regreso de su viaje a Hungría.

En un principio desde el Vaticano habían señalado que se trataba de estudios programados, pero luego admitieron que el Sumo Pontífice experimentaba dificultades para respirar y que sufría una infección que requería tratamiento antibiótico.

Le diagnosticaron bronquitis y permaneció en el hospital durante tres noches, antes de regresar al Vaticano para presidir los servicios de Pascua. En aquel momento, Francisco detalló: “Lo que he tenido es que me sentí mal después de la audiencia, no quise comer y me fui a dormir, pero no perdí el sentido, sólo tenía fiebre alta”.

La primera vez que Jorge Bergoglio ingresó al Gemelli fue el 4 de julio de 2021, cuando fue operado del colon y tuvo que ser hospitalizado durante diez días por su lenta recuperación.

A pesar de sus problemas de salud, Francisco sigue viajando mucho. Su próximo viaje planeado es a Lisboa, capital de Portugal, del 2 al 6 de agosto para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud.