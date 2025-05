Desilusionado: Elon Musk se retira del gobierno de Donald Trump

Asimismo, Musk expresó su "decepción" con el reciente megaproyecto fiscal anunciado por Donald Trump, lo que consideró "socavaría" sus esfuerzos. El "Gran y hermoso proyecto de ley" de Trump fue aprobado por la Cámara de Representantes y ahora espera su tratamiento en el Senado. La iniciativa del republicano incluye fuertes recortes impositivos y extensiones fiscales para empresas e individuos, y aumentaría el presupuesto a la lucha contra la inmigración. Según estimó Musk, estas leyes implicarían aumentos millonarios a la deuda pública.

El empresario sudafricano había anticipado su salida días atrás durante una entrevista con CBS Sunday Morning. "Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos que aumentará el déficit presupuestario. No solo no va a reducir el gasto, sino que va a socavar lo que realizamos con el equipo de DOGE", manifestó Musk. Tras su breve paso por la segunda administración de Trump, Musk aseguró que "dejaría de lado la política".