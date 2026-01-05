Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

En tanto, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano haya definido que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina, la dirigente encabezó su primera reunión de gabinete donde invitó a EEUU a trabajar en conjunto. Más tarde, se presentó ante el Parlamento y fue investida formalmente.

Además, Trump que había dicho que su administración va a "gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura y racional", ahora afirmó que Rodriguez "está cooperando" aunque aclaró que su país no le ofreció nada. Por otro lado, apuntó contra Gustavo Petro y no descartó la posibilidad de un ataque a Colombia. Seguí en vivo todas las novedades y actualizaciones en Ámbito.Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.