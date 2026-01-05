Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura y extradición por parte de Estados Unidos del líder venezolano,Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en el tribunal de Nueva York donde declaró por primera vez ante el juez. El sábado pasado, tras meses de tensión, fue secuestrado por las tropas estadounidenses en lo que fue una intervención de EEUU sobre Venezuela con un "ataque a gran escala".
Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela
Delcy Rodríguez hizo la jura en un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro.