Delcy Rodríguez juró como presidenta de Venezuela

Delcy Rodríguez hizo la jura en un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura y extradición por parte de Estados Unidos del líder venezolano,Nicolás Maduro, quien ya se encuentra en el tribunal de Nueva York donde declaró por primera vez ante el juez. El sábado pasado, tras meses de tensión, fue secuestrado por las tropas estadounidenses en lo que fue una intervención de EEUU sobre Venezuela con un "ataque a gran escala".

En tanto, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano haya definido que Delcy Rodríguez asuma como presidenta interina, la dirigente encabezó su primera reunión de gabinete donde invitó a EEUU a trabajar en conjunto. Más tarde, se presentó ante el Parlamento y fue investida formalmente.

Además, Trump que había dicho que su administración va a "gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura y racional", ahora afirmó que Rodriguez "está cooperando" aunque aclaró que su país no le ofreció nada. Por otro lado, apuntó contra Gustavo Petro y no descartó la posibilidad de un ataque a Colombia. Seguí en vivo todas las novedades y actualizaciones en Ámbito.Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.

