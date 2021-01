Mauro Zárate: "Así no me sirve estar en Boca"

El delantero de Boca Mauro Zarate opinó hoy sobre su falta de continuidad en el equipo y deslizó que de esta manera le convendría irse o ser transferido: "así no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores, es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura, se necesita jugar".