Liberaron al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Madeleine McCann, de tres años, desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional en Praia da Luz, Portugal. A pesar de los esfuerzos de las autoridades portuguesas, británicas y alemanas, el caso nunca se cerró y el paradero de la niña sigue siendo un misterio.

En 2020, la Fiscalía de Braunschweig informó que sospechaba que Madeleine había muerto y señaló a Brückner como el principal responsable. Los investigadores lo vincularon con el caso basándose en el hecho de que su teléfono celular se conectó a una antena cercana al complejo vacacional de los McCann el día de la desaparición.

Por qué salió de prisión el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Al no disponer de pruebas suficientes para presentar cargos en el caso de la niña Madeleine McCann, conocida como Maddie, los investigadores se encuentran impotentes ante la salida de Brueckner de prisión.

El fiscal jefe del caso, Christian Wolters, dijo que cree que Brueckner sigue siendo “peligroso”. Un especialista en psiquiatría que lo evaluó recientemente concluyó que “es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales”.

“No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá”, afirmó Wolters.

Brueckner niega estar implicado en el caso de McCann, que desapareció de la habitación del hotel donde pasaba vacaciones con sus padres cuando ellos cenaban en un restaurante cercano.