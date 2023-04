La emoción de Julieta Poggio al enterarse que Santi Maratea quiere estar con ella

Qué dijo Julieta Poggio al conocer que Santi Maratea quería estar con ella

Durante una entrevista en el programa Biri Biri, Mica Lapegüe le contó a Julieta: “Una vez Santi Maratea vino acá y le preguntamos con qué famosa le gustaría estar, y dijo con vos”. “¡Ay, Santi! ¡Juntémonos!”, gritó la modelo al instante.

Fue en ese momento, que el resto de los integrantes del ciclo en tono irónico le mandaron “un beso” a Lucca, el novio de Poggio. “Te lo vas a cruzar en la Fiesta Bresh, seguro”, señaló Julieta Puente por el evento al que suelen concurrir muchos famosos y, también, los participantes de Gran Hermano.

Sin embargo, la influencer retrocedió en sus palabras cuando le hicieron una peculiar explicación. “A Santi Maratea le hoteás vos. Te ‘hotea’ es ‘te calienta’, ‘te gusta’”, remarcaron. Fue así que la tercera finalista del reality acotó que había entendido mal: “¡No! Eso no me lo dijeron hace un rato, me dijeron que me quería conocer”.