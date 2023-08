La China compartió un recuerdo junto a Cabré

En el video en particular se ve a Cabré como en un rol de jurado y puntuando a la China con un inapelable dos. "Un dos Axel, un dos...", cuestiona ella.

"El rigor es la madre de todos los éxitos", contestaba el actor. "No, pero no me importa", decía ella sorprendida por la calificación.

Cabe recordar que el amor entre los dos nació cuando se conocieron allí y surgió en medio de rumores de escándalo ya que Cabré se encontraba antes en pareja con Eugenia Tobal, quien también integraba ese elenco.