L-Gante cumplió 24 años: los regalos de su novia

image.png

En tanto, también desde sus historias virtuales, su ex Tamara Báez se mostró en la intimidad de su casa junto ala pequeña Jamaica. Y ante la consulta de un usuario sobre si no llevaba a la nena al cumpleaños de su papá, Tamy explicó: "Toy invitada, pero yo me quedo de luchona. Me duele demasiado la cabeza y el cuerpo (espero que no sea dengue)".

Al tiempo que otro usuario, coincidió con la decisión de Báez, haciéndole saber que "hay que cortar vínculos" y que "es genial" que se lleven bien pero hay que separar las cosas porque "no es un ambiente" como para que esté allí y menos con Jamaica, si bien Tamara explicó que "respeta" la novia del papá de su hija, por lo que prefirió quedarse en su casa con la nena.

image.png

La reacción de la nueva novia de L-Gante tras los picantes dichos de Tamara Báez sobre ella

Fue a comienzos de febrero cuando L-Gante oficializó su nuevo romance con Candela Arizaga en la nueva temporada de Noche al Dente (América TV), si bien en un principio ambos evitaron ponerle un rótulo a la relación. Claro que inmediatamente su ex, Tamara Báez, reaccionó publicando una áspera conversación vía chat con el cantante donde le reclamaba que tomasen mate con su termo.

Así las cosas, consultado por el cronista de LAM sobre aquel posteo de la mamá de su hija, L-Gante fue contundente: “Es algo difícil de comprender porque después es la misma persona que te dice que te hace el aguante, pero tiene un momento de enojo y después la gente se queda con las cosas que dice y hace, entonces es una pena”.

Y sumó: “Yo tengo que seguir trabajando, seguir viendo a mi hija, seguir viendo a Tamara, así que no me cambia nada, son un par de comentarios bol…”, al tiempo que dejó en claro que con Candela recién se estaban "conociendo un poquito" y reveló que se conocieron en el rodaje de uno de sus videoclips.

Claro que el notero de Ángel de Brito invitó a la modelo a sumarse a la entrevista, quien coincidió con Elián Valenzuela en que se conocieron “primero en las redes y después en un videoclip”. Además, recalcó que "le gustó cómo es". “Es muy buena persona, muy compañero. Nos estamos conociendo”, apuntó dos semanas después de que se conociera públicamente la relación.

Por último, ante la consulta sobre los dichos de Tamara sobre ella tratándola de una más, le recordó el periodista, Arizaga fue políticamente correcta y le respondió con altura. “Yo sé lo que soy así que me quedo tranquila con eso. No la conozco, pero la respeto mucho porque es la mamá de Jamaica”, declaró sonriente Candela, así como reveló que hacía pocos días ya había conocido a Jamaica. “Es hermosa”, concluyó.