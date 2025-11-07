Notificaron a CFK para que restituya el dinero que recibió por su jubilación y su pensión

"La ANSES ya notificó a Cristina Kirchner y ella debería apersonarse en ANSES para resolver la situación. Por razones de público conocimiento (está cumpliendo prisión domiciliara en su vivienda del barrio de Constitución) deberá mandar a su apoderado o abogado y hará lo que considere necesario", señalaron fuentes gubernamentales.

En el Gobierno dan por hecho que la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) judicializará el tema y seguramente presentará un amparo sobre la cautelar.

La Casa Rosada avanzó luego de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por la ex presidenta para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda de Néstor Kirchner.

La pérdida de los dos ingresos extraordinarios se produjo en noviembre de 2024 cuando la Cámara de Casación Penal confirmó su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad.