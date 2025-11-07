El Ministerio de Capital Humano notificó a la ex presidente Cristina Kirchner de que deberá regresar el dinero que percibió por la vía de su jubilación y la de su pensión por viudez, a raíz de su condena por la causa Vialidad que la declaró culpable por corrupción. La cifra que debería restituir se ubica en torno a los 1.000 millones de pesos.
Notificaron a CFK para que restituya el dinero que recibió por su jubilación y su pensión
"Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente", sostuvo la ANSES.