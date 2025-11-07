"
Notificaron a CFK para que restituya el dinero que recibió por su jubilación y su pensión

"Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente", sostuvo la ANSES.

El Ministerio de Capital Humano notificó a la ex presidente Cristina Kirchner de que deberá regresar el dinero que percibió por la vía de su jubilación y la de su pensión por viudez, a raíz de su condena por la causa Vialidad que la declaró culpable por corrupción. La cifra que debería restituir se ubica en torno a los 1.000 millones de pesos.

"Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses", informó un comunicado de la cartera liderada por Sandra Pettovello.

Lo hizo a través de la ANSES, que resolvió no avanzar por la vía judicial sino por la administrativa, y se la notificó a la ex presidenta que por su situación judicial tiene que devolver los ingresos por su jubilación de ex mandataria y su pensión por la muerte de su esposo Néstor Kirchner las cuales ya había dejado de percibir tras su condena.

"La ANSES ya notificó a Cristina Kirchner y ella debería apersonarse en ANSES para resolver la situación. Por razones de público conocimiento (está cumpliendo prisión domiciliara en su vivienda del barrio de Constitución) deberá mandar a su apoderado o abogado y hará lo que considere necesario", señalaron fuentes gubernamentales.

En el Gobierno dan por hecho que la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) judicializará el tema y seguramente presentará un amparo sobre la cautelar.

La Casa Rosada avanzó luego de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por la ex presidenta para que se le restableciera el beneficio de la asignación mensual vitalicia que percibía como viuda de Néstor Kirchner.

La pérdida de los dos ingresos extraordinarios se produjo en noviembre de 2024 cuando la Cámara de Casación Penal confirmó su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad.

