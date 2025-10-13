"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Milei

La predicción de Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"

El presidente aseguró que no se moverá un milímetro de su plan económico, incluso si pierde las elecciones. Además, realizó una predicción sobre el futuro de la moneda estadounidense.

El presidente Javier Milei confirmó que su plan económico continuará como hasta ahora y se mostró optimista sobre el potencial que pueden dar sectores estratégicos como la minería, el litio, el gas, el oro y el cobre, entre otros que, de acuerdo con sus proyecciones "todo eso generará una avalancha de dólares que impactará directamente en los salarios y el empleo”, aseguró.

El primer mandatario adelantó que no habrá cambios luego de las elecciones del 26 de octubre, pese a los rumores que circularon que hablan de una posible devaluación del peso y eventuales acuerdos con gobernadores.

Las predicciones de Milei sobre el futuro de la economía

Siguiendo con su evaluación, el jefe de Estado aseguró que “el sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso”.

Te puede interesar...

En otro tramo de la entrevista, Javier Milei destacó el importante respaldo que recibió del Gobierno de Estados Unidos para poder hacerle frente a la inestabilidad de los mercados y sorprendió con una declaración sobre una eventual derrota en los comicios del 26. Incluso, sostuvo que, si el oficialismo volviera a sufrir una derrota, aunque esta vez a nivel nacional, el primer mandatario aseguró que "el programa económico no se va a mover un ápice. Estamos preparados para lo peor, aseveró y subrayó: "a todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”.

Por último, el presidente intentó dar un mensaje de calma a los mercados y a los electores de cara a las elecciones que se avecinan. En ese punto, manifestó que “hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena, que la gente entienda que todos estamos haciendo un esfuerzo”, cerró.

Temas

Te puede interesar