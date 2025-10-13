El presidente Javier Milei confirmó que su plan económico continuará como hasta ahora y se mostró optimista sobre el potencial que pueden dar sectores estratégicos como la minería, el litio, el gas, el oro y el cobre, entre otros que, de acuerdo con sus proyecciones "todo eso generará una avalancha de dólares que impactará directamente en los salarios y el empleo”, aseguró.
La predicción de Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"
El presidente aseguró que no se moverá un milímetro de su plan económico, incluso si pierde las elecciones. Además, realizó una predicción sobre el futuro de la moneda estadounidense.