La predicción de Milei: "Nos van a salir dólares por las orejas"

En otro tramo de la entrevista, Javier Milei destacó el importante respaldo que recibió del Gobierno de Estados Unidos para poder hacerle frente a la inestabilidad de los mercados y sorprendió con una declaración sobre una eventual derrota en los comicios del 26. Incluso, sostuvo que, si el oficialismo volviera a sufrir una derrota, aunque esta vez a nivel nacional, el primer mandatario aseguró que "el programa económico no se va a mover un ápice. Estamos preparados para lo peor, aseveró y subrayó: "a todos los que apostaron en contra de Argentina les está yendo muy mal”.

Por último, el presidente intentó dar un mensaje de calma a los mercados y a los electores de cara a las elecciones que se avecinan. En ese punto, manifestó que “hemos hecho un esfuerzo enorme, pero estamos a mitad de camino. Hagamos que todo lo que se hizo valga la pena, que la gente entienda que todos estamos haciendo un esfuerzo”, cerró.