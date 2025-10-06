Acto en el Movistar Arena: Milei cantó, habló de política y respaldó a Israel

Durante la actuación, Milei también cantó “Libre”, de Nino Bravo, mientras en las pantallas se proyectaban imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman. En otro tramo del espectáculo, interpretó una versión punk de “Dame Fuego”, de Sandro, y en el medio lanzó críticas al kirchnerismo: “Los kukas tira piedras”, expresó entre los aplausos de los presentes.

El presidente aprovechó el acto para enviar varios mensajes políticos. “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, dijo, en referencia a la reciente victoria del peronismo en las elecciones bonaerenses.

image

También alentó al público a corear “Cristina tobillera”, aludiendo a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras los asistentes respondían con el canto “El que no salta es kuka”.

Milei dedicó parte de su discurso a su círculo de mayor confianza: “Quiero agradecer al triángulo de hierro: a Karina Milei, a Santiago Caputo y a todos los que hacen posible este proyecto”, afirmó, en una muestra de respaldo a su hermana, secretaria general de la Presidencia, en medio de las denuncias por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En otro pasaje, el mandatario reiteró su respaldo a Israel en el conflicto en Gaza, al afirmar que ese país “es el bastión de Occidente” y pidió por los rehenes, entre ellos cuatro argentinos.

Hacia el cierre, el presidente combinó política, música y puesta en escena. Emitió un video que parodiaba a Star Wars, en el que se lo veía enfrentando a medios de comunicación, a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Si no, no harían tantas operaciones; el que sabe que va a ganar no hace trampa”, dijo al público antes de presentar oficialmente su libro.

Con un show que mezcló discurso, militancia y espectáculo, Milei consolidó una vez más su estilo: el de un presidente que gobierna, pero también interpreta su propio relato político sobre el escenario.