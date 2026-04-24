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Dolor, hinchazón y dieta: el impacto de la intolerancia a la lactosa

Este trastorno lleva al paciente a cambiar radicalmente su dieta. Preguntas, concejos y detalles de una afección que suele aparecer en la adultez

Modificar la alimentación no suele ser sencillo, pero para quienes padecen intolerancia a la lactosa se vuelve una necesidad. Este trastorno digestivo, cada vez más frecuente en adultos, obliga a limitar o evitar productos básicos como la leche, el queso o el yogur, que pueden provocar malestar estomacal.

La lactosa es un azúcar presente en los lácteos que se digiere en el intestino delgado gracias a una enzima llamada lactasa. Cuando el organismo produce una cantidad insuficiente de esta enzima, la digestión se ve afectada y aparecen síntomas como dolor abdominal, distensión, gases o diarrea.

Si bien puede presentarse a cualquier edad, los especialistas coinciden en que es más común en la adultez. Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde progresivamente la capacidad de digerir la lactosa, lo que explica por qué muchas personas comienzan a experimentar molestias con alimentos que antes consumían sin problemas.

El diagnóstico suele iniciarse a partir de la sospecha clínica y puede confirmarse con estudios como el test de hidrógeno en aire espirado, que permite detectar alteraciones digestivas a partir del análisis del aire exhalado. En algunos casos también se realizan análisis de sangre.

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A diferencia de otras patologías, la intolerancia a la lactosa no tiene cura, pero sí puede controlarse. El tratamiento consiste en ajustar la dieta: reducir el consumo de lácteos, optar por versiones sin lactosa o incorporar alternativas vegetales. También existen suplementos que ayudan a mejorar la digestión.

Un punto clave es no confundir este cuadro con la alergia a la proteína de la leche. Mientras que la intolerancia está relacionada con la digestión de un azúcar, la alergia implica una respuesta del sistema inmunológico y puede generar síntomas más severos, especialmente en niños.

Más allá de las restricciones, los especialistas destacan que el trastorno no es grave, aunque sí puede afectar la calidad de vida si no se controla. Por eso, recomiendan prestar atención a los síntomas y consultar a un profesional para recibir un diagnóstico adecuado.

En paralelo, surge otro desafío: reemplazar los nutrientes que aportan los lácteos, especialmente el calcio. Para eso, se pueden incorporar alimentos como vegetales, frutos secos o productos fortificados, que permiten mantener una dieta equilibrada sin generar molestias.

Con el avance de la industria alimentaria y una mayor información disponible, cada vez son más las opciones para quienes conviven con esta condición, que lejos de ser excepcional, forma parte de una realidad creciente en la población adulta.

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