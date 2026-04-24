Dolor, hinchazón y dieta: el impacto de la intolerancia a la lactosa

El diagnóstico suele iniciarse a partir de la sospecha clínica y puede confirmarse con estudios como el test de hidrógeno en aire espirado, que permite detectar alteraciones digestivas a partir del análisis del aire exhalado. En algunos casos también se realizan análisis de sangre.

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A diferencia de otras patologías, la intolerancia a la lactosa no tiene cura, pero sí puede controlarse. El tratamiento consiste en ajustar la dieta: reducir el consumo de lácteos, optar por versiones sin lactosa o incorporar alternativas vegetales. También existen suplementos que ayudan a mejorar la digestión.

Un punto clave es no confundir este cuadro con la alergia a la proteína de la leche. Mientras que la intolerancia está relacionada con la digestión de un azúcar, la alergia implica una respuesta del sistema inmunológico y puede generar síntomas más severos, especialmente en niños.

Más allá de las restricciones, los especialistas destacan que el trastorno no es grave, aunque sí puede afectar la calidad de vida si no se controla. Por eso, recomiendan prestar atención a los síntomas y consultar a un profesional para recibir un diagnóstico adecuado.

En paralelo, surge otro desafío: reemplazar los nutrientes que aportan los lácteos, especialmente el calcio. Para eso, se pueden incorporar alimentos como vegetales, frutos secos o productos fortificados, que permiten mantener una dieta equilibrada sin generar molestias.

Con el avance de la industria alimentaria y una mayor información disponible, cada vez son más las opciones para quienes conviven con esta condición, que lejos de ser excepcional, forma parte de una realidad creciente en la población adulta.